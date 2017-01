L'opération d'enlèvement des bances de neige, le long des rues bordées de trottoirs, se fera à compter de dimanche à minuit.

Cette opération se tiendra sur cinq nuits consécutives.

La Ville de Sherbrooke rappelle que la collaboration citoyenne peut grandement faciliter les opérations.

Elle invite donc les citoyens à respecter les heures d’interdiction de stationnement dans les rues, soit entre minuit et 7 h, et à sortir leurs bacs roulants le matin même de la collecte et à les ranger dès que possible.