Opération pour dégager une centaine de skieurs coincés dans un télésiège du Mont Orford

Quelques 120 personnes se sont retrouvées coincées dans un télésiège du Mont-Orford du versant Alfred Desrochers. L'opération pour sortir les skieurs avec des harnais a pris un peu plus d'une heure.



Un problème avec un câble est à l’origine du bris mécanique et le télésiège n'est toujours pas en fonction, le temps qu'il soit réparé.



Il n'y eu aucun mouvement de panique parmi les skieurs et personne n'a été blessé.



Le Mont Orford offrira un dédommagement aux personnes concernées.