OPTILAB: des syndiqués de l'APTS manifestent

Des technologistes médicaux affiliés à l'APTS manifestent ce midi en Estrie contre le projet OPTILAB dans le réseau de la santé qui doit être lancé le 1er avril.

Ceux-ci considèrent que la centralisation des examens de laboratoire est totalement irréaliste et précipité.



L'APTS indique n'avoir reçu aucune garantie que la sécurité des échantillons sera assurée.



Certains échantillons pourraient parcourir plus d'une centaine de kilomètres avant d'être acheminé au laboratoire d'analyse. L'APTS continue de réclamer un moratoire sur le projet OPTILAB. Plus de 20 000 signataires ont déjà signé une pétition à cet effet.