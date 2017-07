Yves Tremblay

La Ville de Sherbrooke procédera à des travaux d'aménagement pour améliorer l'entretien des pistes de ski de fond au parc du Mont-Bellevue.Ce dernier pourra damer et compacter la neige, de même que tracer les pistes en un seul passage.Dès demain, des équipes font retirer des arbres morts et quelques arbres vivants pour réaménager les sentiers.En audio: Le chef de division des parcs et espaces verts, Yves Tremblay.