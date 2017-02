Pas d'accusation déposée contre Gerry Sklavounos

QUÉBEC - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne déposera pas d'accusation contre le député Gerry Sklavounos.

Le député de Laurier-Dorion, qui avait été exclu du caucus libéral l'automne dernier à la suite d'allégations d'agressions sexuelles sur une jeune femme, a fait savoir qu'il comptait reprendre ses fonctions rapidement.



Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le DPCP a précisé qu'après examen du rapport d’enquête produit par la police de Québec, il en est venu à la conclusion qu’aucun acte criminel n’a été commis.



Gerry Sklavounos n'a pas mis de temps à réagir à cette annonce. Dans sa page Facebook, il a écrit: «C'est avec soulagement et satisfaction que ma famille et moi avons accueilli la décision du DPCP de ne pas porter d'accusations suite aux allégations rendues publiques au mois d'octobre dernier. Dès le premier instant, j'ai maintenu mon innocence qui se voit aujourd'hui confirmée par cette décision.»



Il a aussi fait savoir qu'il compte reprendre pleinement ses fonctions le plus rapidement possible.



Incidemment, le caucus libéral est réuni jeudi et vendredi à Québec. La présidente du caucus, Nicole Ménard, a fait savoir que les discussions sur sa réintégration éventuelle auront lieu la semaine prochaine.



«J'apprends que Gerry Sklavounos est très soulagé et qu'il compte revenir à l'Assemblée nationale, donc la semaine prochaine, il y aura des discussions au caucus», a-t-elle dit sans répondre aux questions des journalistes.



En novembre, Alice Paquet avait déclaré publiquement, dans le cadre d'une manifestation à Québec, avoir été agressée par un député libéral, dont l'identité avait été révélée le lendemain.



Gerry Sklavounos, qui a clamé son innocence, a par la suite été exclu du caucus libéral et par le fait même démis de ses fonctions de leader adjoint du gouvernement, poste qu'il occupait depuis 2014.



Le DPCP a précisé qu'avant de rendre publique sa décision de ne pas déposer d'accusation, «la plaignante a été rencontrée afin de l'informer du résultat de l'analyse du dossier et de lui expliquer les motifs qui sous-tendent cette décision».



Québec solidaire n'est pas prêt à accorder l'absolution au député, loin de là. La députée Manon Massé a soutenu qu'il n'y a peut-être pas de preuves suffisantes pour des accusations formelles, mais que les allégations subsistent et elle croit que les agressions ont eu lieu.



«Vous ne me ferez jamais dire qu'Alice (Paquet) a menti, a déclaré Mme Massé en conférence de presse jeudi midi au parlement. On n'arrête pas de dire aux femmes: on vous croit. Bien sûr que je la crois, (Alice Paquet).»



Elle a appelé le premier ministre Philippe Couillard à un examen de conscience avant de le réintégrer dans le caucus. Elle a invité M. Sklavounos à faire aussi un examen de conscience, quant à savoir s'il peut légitimement poursuivre son mandat.