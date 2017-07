Pas de Jordan pour un gatinois accusé de meurtre

Un gatinois reconnu coupable du meurtre de son ex-femme s'est fait dire NON, par une juge alors qu'il évoquait l'arrêt Jordan dans l'attente de son deuxième procès, prévu cet automne.

Khalid Gagmakge a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2022 pour avoir tué Lucia Meideros en décembre 2008.

En février 2015, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un deuxième procès, convaincue que le juge de première instance a commis une erreur de droit en permettant qu'un témoin livre de nouvelles informations et une version différente qu'à l'enquête préliminaire, sur la séquence des coups de couteaux.

La juge Catherine Mandeville a refusé d'ordonner l'arrêt des procédures parce que les délais seront dépassés de seulement quatre mois lorsque le second procès s'amorcera en octobre. Dans sa décision écrite, obtenue par Le Droit, elle précise que la nature sérieuse de cette cause et l'intérêt de la société priment.