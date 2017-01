Perquisition à Courcelles

La Sûreté du Québec a procédé à une perquisition en matière de stupéfiants sur une propriété de la route 108 à Courcelles. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été arrêté et est présentement interrogé.



Les policiers ont saisi du tabac et des cigarettes de contrebande, des armes à feu qui étaient mal entreposées, de l’huile de cannabis et du cannabis sous différentes formes ainsi que de l’argent.



Cette enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite d’informations provenant du public.