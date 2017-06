Martin Carrier, SPS

Le Service de police de Sherbrooke a procédé à une perquisition tôt ce matin au 1 de la rue Alexandre.Sur place, six hommes ont été arrêtés et les agents du SPS ont saisi, pour le moment, 1 000 comprimés de métamphétamine, de la cocaïne, du crack, de l'argent et des listes de comptabilitéL'enquête et la perquisition se poursuivent toujours. En audio, Martin Carrier du SPS