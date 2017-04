Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué des perquisitions dans deux résidences de Notre-Dame-de-Montauban et d'Hérouxville en lien avec le trafic de stupéfiants.

Quatre hommes âgés entre 43 et 58 ans ont été arrêtés et feront face à des accusations de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants.

?

Ils devraient comparaître d'ici le 5 juin au palais de justice de Shawinigan.

?

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi une quinzaine de plants de cannabis, une once de cocaïne, plus de 1000 cigarettes de contrebande, de l'argent comptant, du matériel lié au trafic de stupéfiants et des munitions de calibre .38.