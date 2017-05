Photos nues d'adolescentes: la Régie de police de Memphrémagog enquête

Sylvain Guay

La Régie de police de Memphrémagog enquête concernant des échanges de photos d'adolescentes dénudées.L'adolescent a montré certaines photos à des amis et l'information s'est rendue à la police.Le téléphone du garçon a été saisi et les photos ont été retirées mais les victimes n'ont pas porté plainte.Le lieutenant Sylvain Guay de la Régie de police de Memprémagog explique que l'échange de telles photos peut mener à des accusations pour possession, production et distribution de pornographie juvénile. Les conséquences peuvent être aussi importantes pour les jeunes filles qui se dénudent.Pour le moment, aucune accusation n'a été déposée dans cette affaire.