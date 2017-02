Pierrot Lapierre condamné à 3 ans de prison pour avoir séquestré une femme pendant 6 heures

Au palais de justice de Sherbrooke, Pierrot Lapierre a admis mercredi avoir séquestré pendant 6 heures une femme qui l'hébergeait le 6 février dernier. Il a aussi plaidé coupable à des accusations de voies de faits graves, voies de faits armées et menaces de mort.



La juge Marie-Josée Ménard l'a condamné à 3 ans de prison, affirmant que la victime avait vécu l'enfer.



Pierrot Lapierre lui a donné des coups de poing et de pieds à une quarantaine de reprises et a tenté de l'étrangler.



La juge Ménard a qualifié les gestes de violents, agressants et intimidants, causant d'importantes blessures à la victime qui a été terrorisée.



Elle a dit espérer que la prison va inciter Lapierre à réfléchir sur ses actes.