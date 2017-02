Pierrot Lapierre renonce à son enquête sur remise en liberté Cogeco Nouvelles

Pierrot Lapierre accusé d'avoir séquestré et battu une femme pendant 6 heures à Sherbrooke renonce à son enquête sur remise en liberté. L'homme de 51 ans a été déclaré apte à faire face aux procédures judiciaires après une évaluation psychiatrique.



Pierrot Lapierre fait face à des accusations de voies de fait graves, voies de faits armées, séquestration et d'avoir proféré des menaces de mort ou des lésions corporelles.



Un 7e chef de menaces s'est ajouté à son dossier.



Lapierre reviendra devant le tribunal le 20 février et son avocat Me Patrick Fréchette a indiqué que l'objectif était de faire avancer le dossier rapidement.