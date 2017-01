Pluie verglaçante dans la région de Gatineau-Ottawa: la prudence est de mise

Les automobilistes risquent d'être mis à rude épreuve une fois de plus aujourd'hui et DEMAIN, alors que de la neige et du verglas sont encore au menu.

La pluie verglaçante sera surtout concentrée ici en Outaouais et dans les Basses-Laurentides.

Environnement Canada prévoit une accumulation de près de 10 millimètres de pluie verglaçante pour Gatineau, Ottawa, l'Est-Ontarien, la Petite-Nation, La Pêche et le Pontiac.

Les précipitations devraient débuter ce matin et se poursuivront une bonne partie de la journée avant de se changer en pluie en soirée.

Une vingtaine de centimètres de neige supplémentaires pourraient tomber sur ces régions mercredi.