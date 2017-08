Plus de 538 000$ seront investis pour la restauration de trois immeubles religieux de Sherbrooke

Le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui.

412 000$ serviront entre autres à restaurer la toiture de l'Archevêché de Sherbrooke.



75 000$ seront attribués à la remise à neuf du parvis et des perrons latéraux de la cathédrale St-Michel.



Et 51 000 $ seront réservés à la restauration de la maçonnerie, des boiseries et du parvis de l'église Plymouth Trinity United.