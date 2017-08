Plus de 7000 étudiants au Cégep Saint-Jérôme

Plus de 7000 étudiants font leur entrée au Cégep St-Jérôme aujourd'hui. De ce nombre, il y en a 5400 à temps plein, répartis entre les pavillons de Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier.



Parmi les nouveautés, on retrouve le nouveau pavillon K, dont la construction a débuté en 2015.



Des étudiants en Tranvail social, éducation spécialisée, Gestion et intervention en loisir de même que des disciplines de la science de la santé vont le fréquenter.