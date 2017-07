Nathalie Brunette, porte-parole Gatineau 2017

L'organisation Gatineau 2017 a fait un bilan de mi-saison en ce début des vacances de la construction.

Les organisateurs se disent satisfaits d'affluence aux différents sites et plus particulièrement du site MosaïCanada.



Plus de 300 000 visiteurs se sont rendus sur le site des structures florales géantes.



Mais de ce nombre, 55% des visiteurs proviennent de la région.



Nathalie Brunette, porte-parole de Gatineau 2017, était en entrevue à Que l'Outaouais se lève.