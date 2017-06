Bernard Sévigny

Chargement du lecteur ...

La Ville de Sherbrooke souhaiterait que le gouvernement du Québec finance la majeure partie des travaux du futur pont des Grandes-Fourches.Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, refuse de confirmer la somme demandée sur un projet total de 40 millions de dollars.Il réitère qu'il faut un partage équitable entre la Ville et le ministère des Transports et les discussions se poursuivent à cet égard. Le maire explique dans l'extrait audio que le document d'ingénierie remis au MTQ est volumineux et il peut prendre du temps à analyser.