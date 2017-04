QUÉBEC - Arrestation d'un homme de 23 ans de Québec en lien avec la pornographie juvénile.

Jonathan Rémillard-Duchesne a été arrêté hier à la suite d'une enquête menée par la Sûreté du Québec et la police de Québec. Le jeune homme a été formellement accusé vendredi au Palais de Justice de Québec de possession, production et distribution de pornographie juvénile. Des perquisitions ont eu lieu à Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix ainsi qu'au domicile de l'accusé à Québec et du matériel informatique a été saisi pour analyse, selon la police.