Port de Québec: les débardeurs craignent l'état des lieux

QUÉBEC - Les débardeurs du Port de Québec sonnent l'alarme en ce qui concerne le niveau de détérioration des installations dans le port.

Le Syndicat des débardeurs du Port de Québec, qui compte une centaine de membres, a dénoncé par voie de communiqué jeudi le niveau de dangerosité des quais et l'inaction des autorités portuaires et gouvernementales.





En entrevue avec Le Soleil, le président du syndicat Stéphan Arsenault a mentionné que les nids-de-poule sont tellement gros que des débardeurs, des chariots élévateurs et même un tracteur avec une pelle chargeuse y avaient déjà trébuché.





À l'administration portuaire de Québec on assure surveiller de manière assidu le niveau de dégradation des installations.