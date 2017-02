Poursuite contre le restaurant le Tapageur: première audience à Sherbrooke

Une première audience se tenait à Sherbrooke lundi en lien avec la poursuite civile intentée par Simon-Pierre Canuel contre le restaurant le Tapageur après s'être fait servir un tartare de saumon alors qu'il était allergique. Celui-ci poursuit le restaurant pour 515 000 $ en raison des dommages subis.

Représentés par leurs avocats, Simon-Pierre Canuel et les propriétaires du Tapageur étaients absents ce matin.

Dans le cadre d'une conférence de gestion, le juge François Tôth de la Cour supérieure a soulevé la possibilité que le tribunal statue sur la faute et la cause de l'événement avant d'aborder la question des dommages.

Le dossier a été reporté au 20 février.

Mentionnons que la partie défenderesse a indiqué qu'elle ferait appel à un expert, soit un allergologue. Elle soutient que rien ne démontre pour l'instant que Simon-Pierre Canuel a conservé des séquelles.