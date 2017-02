Pratique illégale de la médecine: Jean-François Labrie demande un rejet des constats d'infraction

L'avocate du révérend Jean-François Labrie de l'Eglise Inter-Foi de North Hatley demande un rejet des constats d'infraction déposés contre lui.

Labrie fait face à une vingtaine d'accusations de pratique illégale de la médecine et à 8 accusations d'avoir donné lieu de croire qu'il était autorisé à exercer la médecine.



La Couronne conteste la requête de la défense et celle-ci sera débattue le 18 mai au palais de justice de Sherbrooke.



Si la requête est accueillie par le tribunal, Jean-François Labrie ne subirait pas de procès.



Les faits reprochés seraient survenus entre 2011 et 2015.



Le Collège des médecins lui réclame 250 000 $ d'amendes.