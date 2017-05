Pratique illégale de la médecine: peine sévère réclamée pour le naturopathe Yves Charest

Reportage de Marie-France Martel

Le Collège des médecins réclame une peine sévère pour le naturopathe de Sherbrooke Yves Charest.Le Collège des médecin a entrepris une enquête concernant Yves Charest à la suite du décès de Patricia Niles en 2014.Sous l'emprise du naturopathe, elle est morte d'un cancer de l'endomètre après avoir tardé à suivre les traitements de son médecin.Le Collège a envoyé une fausse patiente consulter Yves Charest et il a été établi qu'il pratiquait illégalement la médecine.La procureure Me Joanie Poirier demande une amende de 50 000$, soit 5000$ par chef d'accusation.L'avocat d'Yves Charest, Me Jean Dury propose l'amende minimale de 1500$ pour chacun des chefs, soit un total de 15 000$. En audio, le reportage de Marie-France Martel