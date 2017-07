Pratique illégale de la psychologie: une Gatinoise est reconnue coupable

Une Gatinoise vient d'être condamnée pour avoir pratiqué illégalement de la psychologie sur une fausse patiente.

La fondatrice du Centre canadien de dyslexie, Louise Ward, a été reconnu coupable mercredi au palais de justice de Gatineau d'avoir effectué un diagnostic de dyslexie alors qu'elle n'avait pas les compétences requises.

L'Ordre des psychologues du Québec avait entamé des procédures judiciaires en vertu du Code des professions qui stipule que toute évaluation de troubles mentaux constitue un acte réservé à des professionnels certifiés.

Le tribunal conclut que Madame Ward a bel et bien procédé à une évaluation auprès d'une patiente mystère, embauchée par l'Ordre des psychologues du Québec en 2015, et non à un simple dépistage comme le prétendait l'accusée.

La preuve permet également de conclure que la dyslexie est considérée comme un trouble mental.Ce constat pourrait faire jurisprudence, considérant qu'aucun tribunal au pays n'a statué sur cette question juridique jusqu'à présent.

Louise Ward s'est vu imposer l'amende minimale de 1 500$ pour l'infraction commise. À noter qu'elle est en mesure de poursuivre ses activités sur le territoire d'Ottawa, qui dispose d'une législation différente.