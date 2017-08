Près de 500 000$ pour retaper l'aréna de Tremblant ville Mont-Tremblant

La ville de Mont-Tremblant va investir près de 500 000$ pour revamper l'aréna.

On veut notamment refaire le revêtement extérieur et en profiter pour améliorer l'isolation.



L'aréna a été construit en 1974 et n'est plus aux normes en matière de rendement énergitique.



Les travaux, en partie payés par le gouvernement fédéral, ne viendront pas nuire aux activités à l'aréna.