Problème de circulation à l'Ouest de Gatineau: rien de réglé pendant encore trois ans

Maxime Tremblay et Richard Bégin

Le chemin Vanier à Aylmer, qui est voué à un important développement résidentiel au cours des prochaines années sera problématique en matière de circulation.Une étude de la firme CIMA+, datant de 2014, démontre que plus de 10 000 nouveaux logements seront construits au cours des 15 prochaines années.Les conditions de circulation sont critiques dans plusieurs zones résidentielles comme pour les intersections Allumettières, McConnell, à la hauteur du chemin d'Aylmer, et dans le quartier du Plateau. Et aucune solution ne pourra être mise de l'avant d'ici au moins trois ansLes élus veulent trouver une solution d'ici trois ans pour limiter les impacts et le fait de freiner le développement résidentiel n'est pas une option pour les conseillers Maxime Tremblay et Richard Bégin.