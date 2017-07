Procès de Frédéric Beaudoin: Deux autres présumées victimes ont témoigné

Le reportage de Kevin Dupont

Le procès de Frédéric Beaudoin, accusé de leurre informatique, se poursuivait vendredi au palais de justice de Sherbrooke.

«Tu peux venir faire du ménage chez moi en habits sexy»



Ce sont des mots qu'aurait dit l'accusé à l'endroit d'une des plaignantes, âgée de 17 ans. Il lui aurait proposé dans un premier temps, de venir faire du ménage à son appartement de Magog en tenue osée pour payer un certain cellulaire qu'il vendait.



La jeune fille aurait publié, en décembre 2015, une annonce sur Facebook dans laquelle elle recherchait un téléphone cellulaire à vendre. L'accusé l'aurait contacté et l'aurait invité à entrer dans l'appartement pour récupérer l'appareil qu'il avait supposément perdu, ce qu'elle a refusé.



Par ailleurs, une autre présumée victime de 17 ans a affirmé avoir vu une annonce de l'accusé recherchant une gardienne sur Facebook.



L'adolescente a affiché ses disponibilités et l’accusé l’a contacté par message privé. Elle a accepté de se rendre à son appartement pour garder l’enfant fictif de Frédéric Beaudoin.



Rendu sur place, elle se sentait mal à l’aise, puisque l’accusé est venu lui ouvrir la porte vêtu uniquement d’une serviette de bain et selon elle, il y avait une odeur de Marijuana dans l'appartement.



Frédéric Beaudoin complimentait la jeune fille occasionnellement, en attendant l’enfant qu’elle devait garder, et qui n’est finalement jamais arrivé.



D'autres témoignages se feront entendre dans le procès de Frédéric Beaudoin, qui se poursuivra lundi.

