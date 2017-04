Procès du meurtre du juge Garon: le suspect se serait venger

Le procès de Ian Bush, accusé du triple de l'ancien juge Alban Garon, de sa femme et d'une amie du couple, a débuté aujourd'hui au palais de justice d'Ottawa. Selon la Couronne, le suspect aurait agit par vengeance parce qu'au tournant des années 2000, la Cour canadienne de l'impôt avait rendu un jugement contre lui.



A ce moment, Alban Garon travaillait à ce tribunal.



Rappelons que Ian Bush a plaidé non coupable aux accusations et que le procès sera d'une durée de 12 semaines.