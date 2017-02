Québec comptera 1 million d'habitants en 2046

QUÉBEC - La couronne nord de Québec a connu une croissance fulgurante de sa population depuis 2011.

C'est ce qu'on peut conclure des données du recensement de 2016 publiées aujourd'hui.

Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Beaumont sont les secteurs qui ont connu les plus fortes hausses démographiques depuis 2011, avec respectivement 29, 21.9 et 21.6 pourcent.

En contrepartie, la grande région de Québec n'a connu qu'une hausse de 4,3% ce qui confirme que l'étalement urbain se poursuit.

La capitale a d'ailleurs franchi le chiffre symbolique de 800 000 habitants en 2016, et devrait atteindre le million d'habitants en 2046.