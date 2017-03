Luc Fortin

Québec confirme les sommes nécessaires pour la préparation des plans et devis et l'acquisition de terrains en vue de la réalisation du volet 2 du prolongement de l'autoroute 410.Pour l'instant, le ministre responsable de l'Estrie, Luc Fortin ne veut pas s'avancer sur l'échéancier des travaux.Rappelons que la programmation des investissements routiers s'élèvent à 156,5 millions pour 2017-2019 en Estrie.Des travaux d'asphaltage sont aussi prévus sur l'autoroute 55 à Ulverton et Stanstead de même que des travaux de réfection sur le pont Aylmer notamment.