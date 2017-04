Michel Joncas

Québec double le budget du Programme Mécénat Placements Culture en confirmant un nouvel investissement de 10 millions de dollars pour l'année 2017.Quatre organismes de l'Estrie se partageront 267 000 dollars dans le cadre de ce programme dont le Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de l'Archidiocèse de Sherbrooke qui recevra 150 000$.En audio, le président de l'organisme, Michel Joncas.Le Théâtre des petites lanternes, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et le Festival-concours de musique de Sherbrooke et de la région de l'Estrie reçoivent aussi une aide financière.