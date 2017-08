Bruno Vachon

Québec et Ottawa injectent 7.4 millions $ pour améliorer le service de transport en commun à Sherbrooke.

Cet argent permettra à la Société de transport de Sherbrooke de réaliser une dizaine de projets.



Elle pourra notamment acquérir 6 autobus urbains hybrides.



On procédera aussi à la réfection de la voie réservée desservant l'Université de Sherbrooke et du débarcadère du Carrefour de l'Estrie.





La STS pourra aussi implanter un système d'information aux voyageurs aux arrêts et remplacer un logiciel pour optimiser le processus d'entretien des autobus.