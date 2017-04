Québec injecte 18 millions $ pour le maintien et la réfection de 75 écoles en Estrie

Reportage de Marie-France Martel

Les 4 commissions scolaires de l'Estrie reçoivent 18 millions $ de Québec pour le maintien et la réfection de 75 bâtiments.Parmi ceux-ci, 800 000$ seront investis pour la réfection des fenêtre de l'école Montcalm de Sherbrooke et 750 000 $ pour des travaux électriques au Triolet.Le député de Sherbrooke et ministre responsable de l'Estrie, Luc Fortin explique qu'il s'agit de travaux visant à rendre les écoles plus saines afin de favoriser la réussite éducative des élèves.Les écoles Coeur Immaculée, Desjardins, Desranleau et Le Ber-pavillon St-François feront aussi l'objet de travaux.Ailleurs en Estrie, mentionnons les écoles l'Escale d'Asbestos, du Tournesol de Windsor et la polyvalente Louis-St-Laurent d'East Angus.