Québec nouvelle destination de la Disney Cruise Line

Mario Girard

QUÉBEC - Le capitaine Mickey Mouse sera de passage à Québec à deux reprises en septembre 2018.

La prestigieuse ligne de croisières Disney offrira un nouvel itinéraire New York - Québec, avec des escales à Saguenay et Baie-Comeau.



L'un des quatre navires de la Disney Cruise Line, le Disney Magic, capable d'accueillir plus de 2 700 passagers, restera au total quatre jours dans les eaux du Port de Québec.



Le PDG de l'Administration portuaire, Mario Girard, se dit très fier, alors que le port tentait d'attirer cette ligne de croisières depuis plusieurs années...