Rage au volant à l'endroit d'un cycliste

L'automobiliste gatinois impliqué dans un cas de rage au volant avec un cycliste au centre-ville d'Ottawa le mois dernier, a finalement été accusé.

La vidéo de la scène, où l'on voit l'automobiliste de 47 ans pousser carrément le cycliste qui était débarqué de son vélo, avait largement circulée sur Internet.

Initialement la police d'Ottawa avait dit qu'aucune accusation ne serait porté contre l'homme au volant mais par la suite d'autres témoignages et vidéo lui ont fait changer d'idée.

Patrice Lepage a été accusé de conduite dangereuse, de voies de fait et de méfait. Ce qu'on ne voit pas sur la bande vidéo est le moment où l'individu sort de sa voiture pour s'en prendre verbalement et physiquement au cycliste à l'angle de Bronson et Slater.