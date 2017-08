Rage du raton laveur: épandage d'appâts vaccinaux en Estrie

Arianne Massé

Chargement du lecteur ...

À compter de samedi, Québec procédera à l'épandage d'appâts vaccinaux en Estrie et en Montérégie afin de prévenir la rage du raton laveur.Par la suite, du 25 août au 12 septembre, l'épandage manuel de 260 000 appâts vaccinaux supplémentaires s'effectuera dans les zones agricoles et près de certaines résidences sur un territoire.La biologiste au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Arianne Massé, décrit ce vaccin.Madame Massé rappelle que la rage est une maladie mortelle pour les animaux sauvages et domestiques et pour les humains. Chaque année, des cas de rage du raton laveur sont détectés aux États-Unis, à la frontière du Québec.