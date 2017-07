Raïf Badawi: le gouvernement Trudeau invité à cesser de se mêler du dossier Raïf Badawi

L'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Canada exhorte le gouvernement Trudeau à respecter les décisions des tribunaux du royaume et à cesser de se mêler du dossier de Raïf Badawi. En marge d'une rare conférence de presse à l'ambassade saoudienne, à Ottawa, aujourd'hui, Naif Bin Bandir Al-Sudairy a soutenu que le sort du blogueur était entre les mains de la justice saoudienne.









Selon lui, le gouvernement canadien, doit ainsi respecter le verdict rendu dans la cause de Raïf Badawi, emprisonné depuis maintenant plus de cinq ans en Arabie saoudite.









Dans une vidéo diffusée il y a quelques semaines, les enfants de Raïf Badawi ont demandé au premier ministre Trudeau d'intervenir personnellement dans le dossier.