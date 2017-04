Rapport annuel de Sherbrooke Innopole: plus de 147 M$ investis en 2016

Josée Fortin

Plus de 147 millions de dollars ont été investis dans le secteur industriel et tertiaire en 2016 à Shebrooke.C'est près de 40 millions de moins que l'an dernier.Toutefois, il s'agit de la deuxième meilleure année en terme d'investissements depuis 5 ans. Un gain net de 274 emplois a été enregistré comparativement à 546 en 2015.En audio, la directrice générale de Sherbrooke Innopole, Josée Fortin.Sherbrooke Innopole a terminé l'année avec 174 interventions complétées auprès d'entreprises pour les soutenir dans leurs projets de démarrage, de croissance et d'implantation qui ont généré des investissements attendus de 114 millions de dollars et la création ou le maintien de 1225 emplois.