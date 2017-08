Relations avec les entrepreneurs: le maire de Gatineau vivement critiqué

Denis Tassé et Patrick Meunier

Les deux candidats à la mairie de Gatineau ont sévèrement critiqué le maire sortant en l'accusant d'avoir instauré une culture de confrontation entre son administration et la communauté entrepreneuriale.

Denis Tassé et Sylvie Goneau estime que Maxime Pedneaud-Jobin a été incapable de changer les relations avec les entrepreneurs, qui deviennent de plus en plus nombreux à bouder les contrats publics octroyés par la Ville.

Monsieur Tassé juge que les façons de faire de l'administration Pedneaud-Jobin illustre une «tendance lourde de judiciariser les dossiers et une incapacité à travailler en équipe». Il l'accuse carrément de salir la réputation des citoyens.

Dans un communiqué de presse publié en fin d'après-midi lundi, le maire s'est défendu en assurant que ces allégations ne passaient tout simplement pas l'épreuve des faits.

Il a notamment précisé que sa philosophie était plutôt d’éviter la judiciarisation, comme en témoigne les statistiques de 2016 qui révèlent que sur 922 réclamations, seulement 12 se sont rendues en cours.

Le propriétaire de l'entreprise Profex, Patrick Meunier, qui a récemment remporté un litige qui l'opposait à la Ville en lien avec les travaux de réfection de la Maison du Citoyen, demeure perplexe face à l'attitude de la Ville.

Le président de l'Association de la construction du Québec, section Outaouais, Guy Roussel, avoue que cette pratique est devenue une tendance au cours des dernières années.