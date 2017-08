Richard Bergevin

Selon des données de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, six fois plus d'élèves de secondaire 4 ont dû reprendre cette année l'examen de mathématiques du ministère de l'éducation du Québec.Le taux de réussite de l'examen à l'échelle provinciale a été de 81 %, l'un des plus bas des six dernières années.Selon le président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, l'examen correspondait aux normes, mais le ministère n'a pas avisé clairement les enseignants