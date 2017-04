Retour en Cour de Michel Lavoie Le palais de justice de Trois-Rivières/Photo: Cogeco nouvelles

Des accusations supplémentaires ont été déposées hier contre Michel Lavoie, cet individu de 50 ans accusé d'agression sexuelle, et qui est porteur du VIH. Lavoie est aussi accusé de voies de fait armées, trafic de cocaïne, voies de fait simple et méfait.



La femme qui a porté plainte devra témoigner lors de l'enquête sur caution, une étape qui devait avoir lieu hier.



L'avocat de l'accusé, maître Pierre Spain, a obtenu un report de la cause au 4 mai. Il soutient que la présumée victime aurait voulu retirer sa plainte, ce que réfute la Couronne. En 2011, Lavoie a été condamné à 81 mois de prison pour un crime semblable