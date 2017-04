Retour en Cour de Pierre Petersen Le palais de justice de Trois-Rivières/Photo: Cogeco nouvelles

Le directeur musical du Grand orchestre de la Mauricie, Pierre Petersen, doit revenir en Cour, aujourd'hui. Le quinquagénaire est accusé d'agression sexuelle, de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels sur un mineur. Petersen a comparu au début mars, pour être accusés des gestes qui auraient été posés entre le 1er février 2009 et le 21 février 2017. La présumée victime était âgé de 5 à 13 ans, pendant cette période.



La présumée victime étant mineure, les procédures sont frappées d'une ordonnance de non publication.



Advenant un verdict de culpabilité, Pierre Petersen est passible d'une peine de 14 ans de prison.