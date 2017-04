Retour en Cour de Sylvain Duquette, aujourd'hui Sylvain Duquette, lors de sa comparution, la semaine dernière/Photo: Cogeco nouvelles

Le suspect dans le triple meurtre de la semaine dernière, à Shawinigan et Saint-Mathieu-du-Parc doit revenir en Cour, aujourd'hui, à Shawinigan. Jeudi dernier, Sylvain Duquette, 51 ans, a formellement été accusé du meurtre prémédité de trois femmes.



Aut total, l'individu fait face à 6 chefs d'accusation : trois de meurtre prémédité sur Denise Hallé, Jeannette Lauzon-Toupin et Jocelyne Pellerin, un de tentative de meurtre sur son père Claude Duquette, un de séquestration et un autre d'incendie criminel.