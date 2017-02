QUÉBEC - La mobilisation s'organise sur le Web en faveur du retour du crucifix récemment retiré du hall d'entrée de l'hôpital St-Sacrement.

En moins de deux jours, plus de 4000 signatures ont été amassées, et la pétition a été partagée plus de 1250 fois sur Facebook.

L'auteur de cette pétition croit que le retrait du crucifix représente un manque de respect à l'égard de la congrégation des Soeurs de la charité, qui ont fondé l'hôpital en 1927.

Le Diocèse de Québec dit être toujours en direction avec le CHU de Québec afin de trouver solution pour permettre le retour du crucifix.

