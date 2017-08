Retrouvé* Anthony Cliche à nouveau disparu

QUÉBEC - *Anthony Cliche a été retrouvé. Il a contacté par lui-même les policiers. Le jeune homme a été retrouvé dans un restaurant de Saint-Georges vers 15h et a été reconduit dans un centre hospitalier pour recevoir les soins requis.*

Un jeune homme de 25 ans, ex-pompier qui serait toujours affecté par son intervention sur le terrain lors des événements de Lac Mégantic, manque à nouveau à l'appel.

La Sureté du Québec annonce être à la recherche d'Anthony Cliche qui s'est sauvé mercredi en début d'après-midi d'un centre hospitalier de St-George-de-Beauce.



On dit craindre pour sa santé et sa sécurité.

Anthony Cliche a les cheveux bruns, les yeux bleus et lors de sa disparition, il portait des chaussures de sport, un bermuda beige et était torse nu.



C'est la troisième fois qu'il prend la fuite d'une garde légale; une première fois dans les Laurentides en mai. On l'avait alors retrouvé quelques heures plus tard nu comme un vers.



Une seconde fois fin juin à St-George. Il avait été retrouvé quelques jours plus tard à Sainte-Évariste-de-Forsyth.

Si vous possédez des d'informations utiles veuillez communiquer avec la centrale 911.