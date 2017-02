Robert Aubin

Le projet de loi sur le transfert des petites et moyennes entreprises, fermes et autres sociétées entre membres de même famille serait bon pour la relève entrepreneuriale de la Mauricie, selon le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin.Le vote sur le projet de loi aura lieu mercredi. Des députés néodémocrates, bloquistes, libéraux et conservateurs ont déjà démontré leur accord à ce projet.