RTC : moins de temps, mais plus de correspondances

QUÉBEC - Le Réseau de transport de la capitale fait le pari d'offrir un service plus simple, plus fréquent, et plus rapide à sa clientèle. Le RTC n'est cependant pas été en mesure d'estimer les gains de temps dont bénéficieront les usagers avec ce nouveau plan intitulé «Construisons le réseau de l'avenir».

Le directeur général du RTC, Alain Mercier s'est limité à dire que l'objectif est de réduire les temps de déplacement de 5 à 10%.

Afin d'y arriver, on veut rebâtir le réseau, en misant principalement sur des tracés plus directs et l'ajout de pôles d'échanges.

Des changements dont les coûts n'ont pas été chiffrés, mais l'administration Labeaume souhaite profiter de l'aide financière des gouvernements supérieurs.

Deux nouveaux Métrobus

Deux nouveaux parcours Métrobus seront ajoutés, les parcours 805 et 806.

Le parcours 805 reliera le Centre Vidéotron et le nouveau pôle Laurier en passant par la Gare du Palais et le secteur Quatre-Bourgeois.

Le parcours 806 empruntera le boulevard Charest pour relier le nouveau pôle St-Roch au pôle Laurier. Un tracé qui sera un test pour l'éventuel tracé d'un mode de transport structurant.

Des eXpress plus courts

Tous les parcours eXpress dans l'est de la ville convergeront vers le pôle de la Colline parlementaire et ceux de l'ouest vers le pôle Laurier. Ceux venant du nord seront dirigés vers le pôle le plus près.

Les usagers des eXpress auront donc à changer leurs habitudes et prendre des correspondances avant d'arriver à destination. Encore une fois, le RTC n'a pas été en mesure d'estimer dans quelle proportion.

En contre-partie, le RTC suggère que les usagers iront plus rapidement du point A au point B, et auront plus de choix de destinations.

Le président du RTC, Rémy Normand, indique également que les usagers auront dans certains cas à marcher davantage. Quant au déploiement de ce plan, M. Normand espère que tout soit en place au terme du prochain mandat.

Parcours 6 vers l'aéroport

L'aéroport sera finalement inclut dans le plan de desserte. Ce nouveau parcours permettra aux usagers de se rendre dans le secteur Laurier et reliera la place D'Youville.

Le DG du RTC n'a pas été en mesure de préciser à quel moment le nouveau parcours 6 sera implanté.

«Dans un monde idéal, ce parcours ça serait tout de suite, mais dans la vraie vie ça pourrait attendre l'arrivée des nouveaux pôles d'échanges», a finalement précisé le président du RTC.

Alors que l'achalandage baisse légèrement depuis 4 ans, le RTC croit que l'achalandage augmentera de 34% dans les 20 prochaines années.