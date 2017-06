Ruth Ellen Brosseau donne son appui à Guy Caron dans la course à la direction du NPD.

La députée de Berthier-Maskinongé dit choisir Guy Caron «parce qu'il comprend la réalité des régions du Québec», dont lui-même est issu.

?

Ruth Ellen Brosseau ne marche donc pas dans les pas de son collègue député de Trois-Rivières, Robert Aubin, qui a donné son vote au candidat Peter Julian.

?

Niki Ashton, Jagmeet Singh et Charlie Angus sont aussi dans la course, outre messieurs Caron et Julian.

?

Le nouveau leader néo-démocrate sera connu à l'automne.