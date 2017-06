Salaire minimum à 15 $: inquiétude chez les producteurs de fraises et framboises

Yvon Lessard

Les producteurs de fraises et de framboises du Québec craignent une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l'heure.Selon Yvon Lessard, propriétaire de la Ferme Saint-Élie, la facture serait refilée aux consommateurs.M. Lessard soutient que de plus en plus de producteurs risquent de se tourner vers l'autocueillette.