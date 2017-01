Secteur St-Émile: fuite de gaz maintenant réglée

QUÉBEC - Une fuite de gaz a mobilisé une vingtaine de pompiers de Québec pendant plueieurs heures jeudi sur la rue de la Faune dans l'arrondissement Charlesbourg.

La fuite a été provoquée par un véhicule de déneigement lequel a accidentellement heurté un réservoir de 2,500 litres de propane.



Le dépanneur libre-service EKO du 1566 de la Faune et les commerces voisins ont été évacués par mesure préventive.



Les pompiers ont longuement arrosé le réservoir afin de dissiper les gaz et ainsi réduire les risques d'explosion.



Plus tard, des experts de la compagnie Solugaz ont conçu une cheminée afin de faire brûler les gaz.

La situation est revenue à la normale vers 16 heures.