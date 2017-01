Sécurité Boul Lorrain: Sylvie Goneau lance la balle à Québec

Sylvie Goneau

La conseillère municipale Sylvie Goneau estime que la ville de Gatineau a fait ses devoirs dans le dossier du boulevard Lorrain où un autre accident grave est survenu ce week-end.En entrevue à Solide comme le Roch, Sylvie Goneau espère que les travaux seront réalisés le plus rapidement possible.Rappelons qu'une jeune cycliste est morte, non loin de là, l'été dernier alors qu'elle tentait de traverser le boulevard Lorrain à l'intersection de la rue Blanchette.Des gens avaient demandé au ministère des Transports des mesures de sécurité supplémentaires comme un arrêt obligatoire et une baisse de la limite de vitesse sur le boulevard Lorrain.Québec avait dit attendre les résultats de l'enquête du coroner avant de prendre une décision sur un changement de signalisation.